О'Ши назначен временным тренером сборной Ирландии, информирует местная Ассоциация футбола. Бывший защитник Манчестер Юнайтед будет руководить командой в двух ближайших матчах с Бельгией и Швейцарией, которые состоятся в марте.

Европейская сборная лишилась тренера – он проработал 3,5 года и хотел остаться

Ирландская футбольная Ассоциация заявила, что огласит имя нового полноценного главного тренера команды в апреле. До недавнего времени О'Ши был помощником Уэйна Руни в Бирмингеме. Также у Джона есть опыт работы помощником тренера в Сток Сити и Рединге.

Будучи игроком, Джон провёл за сборную Ирландии 118 матчей.