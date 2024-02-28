Легенда Манчестер Юнайтед возглавил европейскую сборную в необычном статусе
17:44 - Читати українською
Джон О'Ши возглавил сборную Ирландии в статусе исполняющего обязанности главного тренера.
О'Ши назначен временным тренером сборной Ирландии, информирует местная Ассоциация футбола. Бывший защитник Манчестер Юнайтед будет руководить командой в двух ближайших матчах с Бельгией и Швейцарией, которые состоятся в марте.
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Ирландская футбольная Ассоциация заявила, что огласит имя нового полноценного главного тренера команды в апреле. До недавнего времени О'Ши был помощником Уэйна Руни в Бирмингеме. Также у Джона есть опыт работы помощником тренера в Сток Сити и Рединге.
Будучи игроком, Джон провёл за сборную Ирландии 118 матчей.
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