Відбулися чергові матчі в групі B у відбірковому циклі до Євро-2024. Результати та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація, 9-й тур

Група B

Франція – Гібралтар – 14:0

Голи: Сантос, 3 (аг), Тюрам, 4, Заїр-Емері, 16, Мбаппе, 30 (пен), 74, 82, Клосс, 34, Коман, 36, 65 Фофана, 37, Рабйо, 64, Дембеле, 73, Жиру, 89, 90+1

Вилучення: Сантос, 18 (Гібралтар)

Нідерланди – Ірландія – 1:0

Гол: Вегхорст, 12

Франція вже всі свої завдання виконала в цьому відборі й вийшла з групи. На Альянс Рів'єрі в Ніцці французи влаштували шоу для своїх фанатів. Гібралтар одразу після стартового свистка втратив рівновагу.

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Спочатку Сантос зрізав у свої ворота, а через хвилину Маркус Тюрам подвоїв перевагу. Через невеликий проміжок часу в дебютному матчі відзначився Заїр-Емері. А далі був погром. До перерви ще чотири голи отримали гості. В другому таймі французи продовжили куражитися і довели рахунок до непристойного. Мбаппе оформив хет-трики з асистів та голів, а третій м'яч у ворота Гібралтару Кіліан забив з центра поля, що стало вишенькою на торті. У підсумку Франція встановила рекорд відбіркового циклу і вперше "сині" в своїй історії забили понад 10 м'ячів.

Нідерландам потрібна була перемога, щоб відірватися від Греції, у якої 12 балів і третє місце в турнірній таблиці. А збірна Ірландії вже всі шанси на вихід втратила. "Ораньє" на 12-й хвилині відкрили рахунок завдяки голу Вегхорста. Цифри на табло збереглися до фінального свитка попри те що нідерландці створили достатньо моментів. Ірландія за весь матч змогла пробити по воротах суперника лише тричі.

В групі B продовжує лідирувати Франція з 21 балом. Нідерланди гарантовано другі з 15 очками, а Греція може забути про відбір і перекладати надії на плей-офф Ліги націй.

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