Універсальний захисник/півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер дав усну згоду на продовження кар'єри в Брайтоні. Його контракт з Ліверпулем закінчується наступного літа, і у 37-річного ветерана було достатньо пропозицій.

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Як інформує Sky Sports, Мілнер чув про методи роботи Роберто Де Дзербі і про те, як сильно екс-тренер Шахтаря цінує ветеранів. Джеймс розуміє, що італійський фахівець має намір не тільки давати завдання настільки досвідченим гравцям, як Мілнер, а й вчитися у них.

Крім Брайтона, на Мілнера претендував Бернлі. Наступний сезон в АПЛ стане для гравця 25-м у його кар'єрі. У Ліверпулі Джеймс став клубною легендою, вигравши Лігу чемпіонів, чемпіонський титул, Кубок Англії, Кубок ліги, клубний ЧС і Суперкубок УЄФА.

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