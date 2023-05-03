Хавбек Ліверпуля Тьяго Алькантара не допоможе своїй команді у поточному сезоні.

Іспанець у квітні відновився від пошкодження, але встиг отримати травму стегна, яка не дасть йому зіграти в цьому сезоні, повідомляє The Times.

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Зазначається, що Тьяго найближчим часом буде прооперований. Після відновлення від попередньої травми Алькантара зіграв лише 96 хвилин.

Загалом, Тьяго зіграв у 28 матчах (1963 хвилини) в цьому сезоні за Ліверпуль, записавши до свого активу 1 асист.

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