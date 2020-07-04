Легенда Карпат виділив основну проблему львів'ян, які близькі до завершення участі в УПЛ

Екс-гравець Карпат Юрій Беньо, який нині працює тренером у Маріуполі, висловився щодо ситуації у своєму колишньому клубі.

"Ситуація непроста, але вона назрівала. Шкода, що вирішилося все в такому ключі, адже команда з традиціями. У нас вже є приклади Дніпра і Металіста. Але я вірю, що Карпати будуть існувати.

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Питання – в якому форматі, де вони почнуть. Ситуація дуже сильно заплутана. Проблема ж не в фінансах, адже закрили борги перед гравцями. Це боротьба між двома власниками – вона повинна була якось закінчитися", – сказав Беньо у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Карпати не змогли знайти кошти на виїзд у Маріуполь, через що перший матч проти азовців офіційно скасували. Згодом "леви" відмовились від поїздки і на другий поєдинок проти команди Бабича і будуть достроково виключені з УПЛ.

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