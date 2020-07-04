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Легенда Карпат выделил основную проблему львовян, которые близки к завершению участия в УПЛ

4 июля 12:45 - Читати українською
Легенда Карпат выделил основную проблему львовян, которые близки к завершению участия в УПЛ
Юрий Беньо / ФК Карпаты

Экс-игрок Карпат Юрий Беньо, который сейчас работает тренером в Мариуполе, высказался по ситуации в своем бывшем клубе.

"Ситуация непростая, но она назревала. Жаль, что решилось все в таком ключе, ведь команда с традициями. У нас уже есть примеры Днепра и Металлиста. Но я верю, что Карпаты будут существовать.

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Вопрос – в каком формате, где они начнут. Ситуация очень сильно запутана. Проблема же не в финансах, ведь закрыли долги перед игроками. Это борьба между двумя владельцами – она ​​должна была как-то закончиться", – сказал Беньо в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Карпаты не смогли найти средства на выезд в Мариуполь, из-за чего первый матч против азовцев официально отменили. Впоследствии "львы" отказались от поездки и на второй поединок против команды Бабича и будут досрочно исключены из УПЛ.

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Теги
Карпаты Карпаты УПЛ Металлист Металлист Днепр Днепр Юрий Беньо
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