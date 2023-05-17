"Якщо Наполі перемагає в чемпіонаті, якщо Зеніт стає чемпіоном, це означає, що і ми, і Зеніт – подвійні чемпіони! Ми любимо одні й ті самі речі: море, небо, у нас однакові кольори.

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І нам, і Зеніту подобається вигравати трофеї. Вітаю боса – Олексія Міллера (голова правління Газпром – прим.)! Вітаю мого друга – Сергія Семака (головний тренер – прим.)! Вітаю футболістів і всю команду Зеніта! Я вас люблю! Давай, Зеніте!" – сказав Спаллетті у відеозверненні.

"Зеніте, мій дорогий Семак, найдорожчі друзі, мої вітання! Я дуже-дуже радий за весь футбольний клуб Зеніт, за всіх вболівальників, радий завоюванню другої зірки і перемозі в чемпіонаті. Семак, я особливо радий за тебе – ти, як і я, був у клубі, коли в нього з'явилась перша зірка. Тепер ти виграв усі ці чемпіонства, і Зеніт може нанести другу зірку на груди. Великі вітання всім! Я щиро сподіваюсь побачитись з вами якомога швидше", – заявив Віллаш-Боаш у своєму відео.

Зауважимо, що Зеніт став чемпіоном у першості країни-окупанта, здобувши вже десятий трофей. Це дозволяє пітерцям нанести другу зірку над емблемою.

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An amazing message from Napoli Boss and Zenit legend Luciano Spalletti! #ForzaNapoliSempre #DavaiZenit pic.twitter.com/R8ni7bfLPc — FC Zenit in English (@fczenit_en) May 15, 2023