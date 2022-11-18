– Лунін – вихованець харківського футболу. Як він опинився ще в тому "старому" Дніпрі?

– Металіст розпадався, і Русолу сказали, що є у Харкові здібний молодий воротар. Він зацікавився, надійшло запрошення. Попросили Славу Кернозенка, він був у Луніна тренером у юнацькій збірній, поговорити з батьками Андрія. У підсумку Лунін приїхав до Дніпра.

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Умови були такі: він грає за команду U-19, з якою працював Кернозенко, а тренується з командою U-21, де з воротарями працював я. Потім його перевели до головної команди, де "забарахлили" воротарі. Пригадую, переживали за нього. Гадали, чи потягне він психологічно, такий різкий перехід.

Але Дмитро Михайленко ухвалив тоді вольове рішення. Лунін зіграв за дубль одну гру, а далі вже грав за основну команду. До зимової перерви залишалося провести кілька ігор. Лунін відстояв добре, як кажуть, скористався своїм шансом.

– Сильні сторони Луніна. І над чим йому ще треба працювати?

– Що тут сказати? Хлопець дуже працелюбний, цілеспрямований. Сила Луніна – психологічна стійкість. У будь-якій ігровій ситуації він поводиться врівноважено. Ми це бачили у грі Реала проти Барселони. Лунін був спокійний і впевнений, а це те, що надавало команді впевненості.

У нього сильні ноги, гарний поштовх, і на виходах він грає чудово. Єдине слабке місце Луніна – робота ногами в умовах пресингу. У таких ситуаціях йому швидше потрібно працювати з м'ячем та миттєво ухвалювати рішення. Лунін справді може досягти топ-рівня, але для цього він повинен мати постійну ігрову практику, можливість змагатися з найкращими на міжнародній арені.

– Хто перший воротар збірної? Кого б ви рекомендували тренерам, якби входили до тренерського штабу?

– Першим номером у збірній має бути той, хто має постійну ігрову практику у клубі. Воротар, який упевнений у собі і не припускається своїх помилок, що ведуть до пропущених м'ячів.

– Які шанси Луніна стати першим номером у збірній?

– У надійності Луніна я не маю сумніву. Адже в Реал просто так не кличуть. Великий плюс у тому, що він тренується поруч із таким майстром, як Тібо Куртуа. Але все ж таки ігрову практику нічим не заміниш, – цитує Миколу Медіна FanDay.

Нагадаємо, через травму Тібо Куртуа Андрій Лунін зіграв за Реал 6 матчів у поточному сезоні, пропустивши 4 голи. Контракт українця з клубом чинний до літа 2024 року.

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