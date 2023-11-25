Наставник Пахтакора Максим Шацьких, який напередодні вдруге поспіль привів свою команду до чемпіонства в Узбекистані, розповів про найближчі трансферні плани.

"Будемо залучати в команду нових гравців. Ми склали план щодо цього і прагнемо його реалізувати. У наступному сезоні команда повністю зміниться. Ви побачите сильнішу та агресивнішу команду.

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Я неодноразово говорив, що в зимове трансферне вікно важко купити хороших гравців. Причина в тому, що багато чемпіонатів проводять сезон за системою осінь-весна, і якісні гравці грають у своїх командах. За півроку важко знайти хороших кандидатів.

Ми провели переговори з Суаресом і Кавані. Але зрозумійте одне – багатьом хорошим гравцям важко приїхати в Узбекистан. Привезти зіркового гравця не проблема, але його потрібно забезпечити. Кращий гравець повинен мати поруч одноклубників свого рівня. Наприклад, Мессі легко може грати без одноклубників. Решта – ні. Пахтакор цілком може привезти в Узбекистан топ-гравця, але є кілька проблем, які цьому заважають. Зірковий гравець хоче умови на найвищому рівні.

У нас великі плани, ви не уявляєте, які вони. Я не буду вам говорити про наші цілі наперед. Ви дізнаєтеся пізніше. Швидко реалізувати такі плани в нашій країні неможливо. Це займає деякий час", – цитує Шацьких офіційний сайт Пахтакора.

Нагадаємо, тренерську кар'єру 45-річний фахівець розпочав в академії Динамо у 2016 році. Згодом працював у штабі Олександра Хацкевича спочатку у Динамо (2017-2019), а згодом у волгоградському Роторі (2019-2021). У червні 2022-го Максим став спортивним директором Пахтакора, а за місяць очолив узбецький клуб.

До слова, Шацьких залишається найкращим голеадором в історії чемпіонатів України – його рекорд у 124 голи досі непобитий.

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