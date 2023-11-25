Наставник Пахтакора Максим Шацких, который накануне второй раз подряд привел свою команду к чемпионству в Узбекистане, рассказал о ближайших трансферных планах.

"Будем привлекать в команду новых игроков. Мы составили план по этому поводу и стремимся его реализовать. В следующем сезоне команда полностью изменится. Вы увидите более сильную и агрессивную команду.

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Я неоднократно говорил, что в зимнее трансферное окно трудно купить хороших игроков. Причина в том, что многие чемпионаты проводят сезон по системе осень-весна, и качественные игроки играют в своих командах. За полгода трудно найти хороших кандидатов.

Мы провели переговоры с Суаресом и Кавани. Но поймите одно – многим хорошим игрокам тяжело приехать в Узбекистан. Привезти звездного игрока не проблема, но его нужно обеспечить. Лучший игрок должен иметь рядом одноклубников своего уровня. Например, Месси легко может играть без одноклубников. Остальные – нет. Пахтакор вполне может привезти в Узбекистан топ-игрока, но есть несколько проблем, которые этому мешают. Звездный игрок хочет условия на самом высоком уровне.

У нас большие планы, вы не представляете, какие они. Я не буду вам говорить о наших целях наперед. Вы узнаете позже. Быстро реализовать такие планы в нашей стране невозможно. Это занимает некоторое время", – цитирует Шацких официальный сайт Пахтакора.

Напомним, тренерскую карьеру 45-летний специалист начал в академии Динамо в 2016 году. Впоследствии работал в штабе Александра Хацкевича сначала в Динамо (2017-2019), а затем в волгоградском Роторе (2019-2021). В июне 2022-го Максим стал спортивным директором Пахтакора, а через месяц возглавил узбекский клуб.

К слову, Шацких остается лучшим голеадором в истории чемпионатов Украины – его рекорд в 124 гола до сих пор не побит.

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