Легенда Динамо покинув Кривбас після посереднього сезону
18:16 - Читать на русском
Віталій Косовський більше не тренуватиме молодих кадрів Кривбаса.
Сторони домовилися про дострокове завершення співпраці, інформує офіційний сайт криворізького клубу.
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Косовський очолив Кривбас U-19 рік тому. "Червоно-білі" набрали 31 очко і фінішували на 12 сходинці юнацького чемпіонату України. Пʼятеро підопічних Косовського потрапляли до заявки головної команди, один з них дебютував в УПЛ.
Крім легенди Динамо, Кривбас також покидають тренер Вʼячеслав Нівінський та тренер воротарів Геннадій Тарасюк. Натомість Микола Кашевський і Олександр Процюк продовжать роботу.
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