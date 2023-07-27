Віталій Косовський більше не тренуватиме молодих кадрів Кривбаса.

Сторони домовилися про дострокове завершення співпраці, інформує офіційний сайт криворізького клубу.

Кривбас оголосив про трансфер вихованця Динамо

Косовський очолив Кривбас U-19 рік тому. "Червоно-білі" набрали 31 очко і фінішували на 12 сходинці юнацького чемпіонату України. Пʼятеро підопічних Косовського потрапляли до заявки головної команди, один з них дебютував в УПЛ.

Крім легенди Динамо, Кривбас також покидають тренер Вʼячеслав Нівінський та тренер воротарів Геннадій Тарасюк. Натомість Микола Кашевський і Олександр Процюк продовжать роботу.

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