Український голкіпер Володимир Маханьков продовжить кар'єру у Кривбасі, повідомляє офіційний сайт "біло-червоно-чорних".

Вінгер Динамо офіційно перейшов у Кривбас

25-річний футболіст підписав контракт з командою Юрія Вернидуба терміном на 3 роки. У новому клубі він виступатиме під номером 30.

Нагадаємо, Маханьков – вихованець Динамо, однак за головну команду так і не дебютував. Виступав за Карпати та Полісся. Останнім його місцем роботи був Колос, за який він грав з липня 2021 року. Захищав кольори збірної України різних вікових груп (від U-17 до U-21). Transfermarkt оцінює кіпера у 100 тисяч євро.

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