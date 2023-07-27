Легенда Динамо покинул Кривбасс после посредственного сезона
18:17 - Читати українською
Виталий Косовский больше не будет тренировать молодых кадров Кривбасса.
Стороны договорились о досрочном завершении сотрудничества, сообщает официальный сайт криворожского клуба.
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Косовский возглавил Кривбасс U-19 год назад. "Красно-белые" набрали 31 очко и финишировали на 12 строчке юношеского чемпионата Украины. Пятеро подопечных Косовского попадали в заявку главной команды, один из них дебютировал в УПЛ.
Кроме легенды Динамо, Кривбасс также покидают тренер Вячеслав Нивинский и тренер вратарей Геннадий Тарасюк. Николай Кашевский и Александр Процюк продолжат работу.
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