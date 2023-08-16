"Я думаю, що Мудрик – дуже хороший гравець. Йому потрібен час, щоб освоїтися, і далі все буде добре", – сказав Ессьєн у коментарі "Бомбардир".

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Нагадаємо, Мудрик перейшов у Челсі з Шахтаря за 100 млн євро у січні 2023 року, ставши найдорожчим українцем в історії. Минулого сезону у 23 поєдинках за "синіх" він відзначився двома асистами. У стартовому матчі нового чемпіонату Маурісіо Почеттіно випустив українця на останні 10 хвилин поєдинку з Ліверпулем (1:1).

До слова, Ессьєн виступав за Челсі з 2005 по 2014 роки (з перервою на сезон у Реалі). У складі лондонців він двічі ставав чемпіоном Англії, виграв чотири Кубки країни, Кубок ліги та Суперкубок, а також став тріумфатором Ліги чемпіонів (2012 р.).

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