Колишній оборонець мюнхенської Баварії та збірної Франції Віллі Саньйоль повернувся до роботи й став головним тренером національної команди Грузії.

43-річний фахівець затверджений виконкомом місцевої федерації, повідомляє офіційний сайт асоціації.

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Саньйоль підписав із грузинами 2-річний контракт. Угода передбачає можливість продовження співпраці ще на 2 роки. Саньйоль не працював у статусі головного тренера з 2016-го, коли покинув французький Бордо. Він також має досвід керування збірною Франції U-21 та був асистентом Карло Анчелотті в Баварії, у якій гравцем провів 9 сезонів.

До слова, у кваліфікації до ЧС-2022 збірна Грузії зіграє з командами Іспанії, Швеції, Греції та Косова.

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