Бывший защитник мюнхенской Баварии и сборной Франции Вилли Саньоль вернулся к работе и стал главным тренером национальной команды Грузии.

43-летний специалист утвержден исполкомом местной федерации, сообщает официальный сайт ассоциации.

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Саньоль подписал с грузинами 2-летний контракт. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества еще на 2 года. Саньоль не работал в статусе главного тренера с 2016 года, когда покинул французский Бордо. Он также имеет опыт управления сборной Франции U-21 и был ассистентом Карло Анчелотти в Баварии, в которой игроком провел 9 сезонов.

К слову, в квалификации к ЧМ-2022 сборная Грузии сыграет с командами Испании, Швеции, Греции и Косово.

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