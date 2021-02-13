Відбірковий цикл до ЧС-2022 "синьо-жовто-червоні" розпочнуть під керівництвом нового тренера, повідомляє офіційний сайт Молдовської федерації футболу.

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Команду очолив Роберто Бордін, який змінив на посаді Енгіна Фирата. Контракт із італійським фахівцем підписаний до кінця кваліфікації до Мундіалю в Катарі. Тренер добре знайомий із реаліями місцевого футболу, оскільки в 2016-2018 рр. працював із тираспольським Шерифом. "Оси" під його орудою здобули два чемпіонства та Кубок Молдови.

Уродженець лівійської Ез-Завії Бордін є вихованцем Санремезе та виступав за низку провінційних клубів Італії. Крім того, він провів 311 матчів у Серії А в складі Аталанти, Наполі, Чезени та П'яченци. Самостійну кар'єру тренера Бордін розпочав у 2016-му з Трієстіни. Також працював із бакинським Нефтчі.

До слова, у кваліфікації до ЧС-2022 збірна Молдови зіграє з командами Данії, Австрії, Шотландії, Ізраїлю та Фарерських островів.

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