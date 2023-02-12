Перед поєдинком Вест Хем – Челсі (1:1) Мерсон у студії аналізував зимові підписання "пенсіонерів", одним із яких став вінгер збірної України Михайло Мудрик.

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Спершу екс-півзахисник Арсенала (377 матчів, 87 голів) не зміг правильно вимовити ім'я Ноні Мадуеке, назвавши його "Мадуаке". Після поправки ведучого Джеффа Стеллінга Мерсон спробував реабілітуватися, але зазнав ще більшого фіаско.

– Вибачте, я не можу вимовити його ім'я.

– Мудрик.

– Я можу сказати Модріч, давай, – після цієї фрази всі присутні у студії залилися гучним реготом.

Нагадаємо, з моменту переходу в Челсі Мудрик тричі вийшов на поле в поєдинках АПЛ – проти Ліверпуля, Фулхема і Вест Хема. Всі матчі завершилися внічию, а Челсі посідає лише 9 місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

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