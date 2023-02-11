"Сині" заплатили Шахтарю за українського вінгера 70 мільйонів євро, ще 30 передбачені у вигляді бонусів. Михайло поки не відзначався результативними діями за Челсі.

"Тоді вони стануть кращими": Поттер оцінив Мудрика та інших новачків Челсі

Після дебюту проти Ліверпуля Пірс Морган похвалив Мудрика, заявивши, що Арсенал повинен був доплатити за нього. Але тепер, схоже, змінив свою думку. Після гри з Вест Хемом (1:1) журналіст опублікував фото 22-річного футболіста у Twitter й запитав у підписників: "Найдорожчий індик у світовому футболі?" В англійській сленговій мові слово "індик" (turkey) означає провал.

Загалом Мудрик провів в АПЛ 147 хвилин у трьох поєдинках – проти Ліверпуля, Фулхема та Вест Хема.

Челсі перед ЛЧ знову не виграв – Мудрик взяв участь у голах обох команд, розкішний асист українця скасували