Василь Кравець провів перше тренування з Леганесом

Український захисник Василь Кравець вперше тренувався з новими партнерами в Леганесі.

Василь Кравець провів перше тренування в складі представника Прімери Леганеса. Нагадаємо, українець перейшов у мадридський клуб з Луго, який виступає в Сегунді.

Кравець офіційно став гравцем Леганеса

Повідомляється, що Леганес заплатить 2 млн євро, які між собою розділять Луго та львівські Карпати.

Тепер на Бутарке гратимуть одразу 2 українських легіонери, адже на правах оренди у мадридського Реала також виступає голкіпер Андрій Лунін.

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