toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КАРПАТИ ЮВЕНТУС - МІЛАН

Василь Кравець провів перше тренування з Леганесом

14:46 637 Читать на русском
Василь Кравець провів перше тренування з Леганесом
Василь Кравець (зліва) / ФК Леганес

Український захисник Василь Кравець вперше тренувався з новими партнерами в Леганесі.

Василь Кравець провів перше тренування в складі представника Прімери Леганеса. Нагадаємо, українець перейшов у мадридський клуб з Луго, який виступає в Сегунді.

Кравець офіційно став гравцем Леганеса

Повідомляється, що Леганес заплатить 2 млн євро, які між собою розділять Луго та львівські Карпати.

Тепер на Бутарке гратимуть одразу 2 українських легіонери, адже на правах оренди у мадридського Реала також виступає голкіпер Андрій Лунін.

Вихованець Карпат у Прімері: шлях Василя Кравця до іспанської еліти та перспективи в Леганесі

Теги
Іспанія Відеоновини Головне Леганес Леганес Василь Кравець Василь Кравець
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
40
хв
Кальярі
18:30
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук