Леганес на виїзді мінімально здолав Еспаньйол і покинув передостанню сходинку: 34-й тур Ла Ліги, субота

У суботу черговий тур чемпіонату Іспанії продовжили кілька поєдинків. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 34-й тур

Еспаньйол – Леганес – 0:1

Гол: Сілва, 53

Вилучення: Кальєрі, 88 (Еспаньйол, друга жовта картка)

Осасуна – Хетафе – початок матчу о 20:30

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Наднудний перший тайм продемонстрували Еспаньйол та Леганес. "Папуги" за перші сорок п'ять хвилин завдали по воротах екс-команди Андрія Луніна всього один удар, не отримавши у відповідь жодного.

По перерві "пепінерос" трохи ожили і вийшли вперед: Рубен Перес довгим пасом з центра поля закинув за комірець захисникам, де вже чатував Хонатан Сілва. Аргентинець, обробивши м'яч, прицільно пробив між ніг Дієго Лопесу і відкрив рахунок у матчі. Згодом Рауль де Томас рахунок зрівняв, але арбітр гол не зарахував, угледівши у моменті положення поза грою. На останній хвилині Хонатан Кальєрі, отримавши жовту картку, почав активно протестувати проти рішення судді і, побачивши перед собою ще один "гірчичник", залишив Еспаньйол у меншості. Більше у битві аутсайдерів нічого особливого не відбулось.

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