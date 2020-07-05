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Осасуна расписала ничью с Хетафе, Леганес на выезде минимально одолел Эспаньол: 34-й тур Ла Лиги, суббота

5 июля 22:25 - Читати українською
Осасуна расписала ничью с Хетафе, Леганес на выезде минимально одолел Эспаньол: 34-й тур Ла Лиги, суббота
Эспаньол – Леганес – 0:1 / Твиттер ФК Эспаньол

В субботу очередной тур чемпионата Испании продолжили несколько поединков. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 34-й тур

Эспаньол – Леганес – 0:1

Гол: Силва, 53

Удаление: Кальери, 88 (Эспаньол, вторая желтая карточка)

Осасуна – Хетафе – 0:0

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Сверхскучный первый тайм продемонстрировали Эспаньол и Леганес. "Попугаи" за первые сорок пять минут нанесли по воротам экс-команды Андрея Лунина всего один удар, не получив в ответ ни одного.

После перерыва "пепинерос" немного ожили и вышли вперед: Рубен Перес длинным пасом с центра поля забросил за шиворот защитникам, где уже караулил Хонатан Силва. Аргентинец, обработав мяч, прицельно пробил между ног Диего Лопесу и открыл счет в матче. Впоследствии Рауль де Томас счет сравнял, но арбитр гол не засчитал, усмотрев в моменте положение вне игры. На последней минуте Хонатан Кальери, получив желтую карточку, начал активно протестовать против решения судьи и, увидев перед собой еще один "горчичник", оставил Эспаньол в меньшинстве. Более в битве аутсайдеров ничего особенного не произошло. Поражение для Эспаньола – фактически приговор: за четыре тура до финиша команда отдалилась от спасительной зоны уже на 11 очков.

Еще один скучный поединок выдали Осасуна и Хетафе. Матч, который скорее напоминал тренировку, прошел практически без моментов. Минимум ударов, минимум обострения – казалось, команды в первую очередь думали как не пропустить, чем забить самим. Итоговый результат полностью подытожил то, что происходило на поле.

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Испания Эспаньол Эспаньол Хетафе Хетафе Осасуна Осасуна Леганес Леганес Ла Лига
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