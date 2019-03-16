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Леганес – Жирона: Кравець у старті, Лунін повернувся в запас – пряма трансляція

21:35 222 Читать на русском
Леганес – Жирона: Кравець у старті, Лунін повернувся в запас – пряма трансляція
Леганес – Жирона: пряма трансляція

У матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги Леганес двох українців зустрічається з каталонськими гостями. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

 
Крістіан Порту 13’
Крістіан Порту 22’

Матч 28-го туру чемпіонату Іспанії Леганес – Жирона розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Лівий захисник Василь Кравець знову отримав місце в стартовому складі Леганеса, а голкіпер збірної України Андрій Лунін після класного матчу проти Атлетіко повернувся на лаву запасних.

"Реал повинен подбати про цю майбутню перлину". Іспанські ЗМІ та вболівальники "бланкос" захоплюються грою Луніна

Склад Леганеса:

Леганес – Жирона: пряма трансляція:

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Іспанія Василь Кравець Василь Кравець Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Леганес - Жирона
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