Леганес – Жирона: Кравець у старті, Лунін повернувся в запас – пряма трансляція

У матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги Леганес двох українців зустрічається з каталонськими гостями. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 28-го туру чемпіонату Іспанії Леганес – Жирона розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Лівий захисник Василь Кравець знову отримав місце в стартовому складі Леганеса, а голкіпер збірної України Андрій Лунін після класного матчу проти Атлетіко повернувся на лаву запасних.

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Склад Леганеса:

️ALINEACIÓN I ¡Estos son los valientes pepineros que defenderán en la noche de hoy el sueño de una ciudad! #LeganésGirona #VamosLega pic.twitter.com/qrDTSV4InM — C.D. Leganés (@CDLeganes) 16. März 2019

Леганес – Жирона: пряма трансляція: