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Леганес – Жирона: Кравец в старте, Лунин вернулся в запас – прямая трансляция

21:38 41 Читати українською
Леганес – Жирона: Кравец в старте, Лунин вернулся в запас – прямая трансляция
Леганес – Жирона: прямая трансляция

В матче 28-го тура испанской Ла Лиги Леганес двух украинцев встречается с каталонскими гостями. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

 
Кристиан Порту 13’
Кристиан Порту 22’

Матч 28-го тура чемпионата Испании Леганес – Жирона начнется в 21:45 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

Левый защитник Василий Кравец снова получил место в стартовом составе Леганеса, а голкипер сборной Украины Андрей Лунин после классного матча против Атлетико вернулся на скамейку запасных.

"Реал должен позаботиться об этой будущей жемчужине". Испанские СМИ и болельщики "бланкос" восхищаются игрой Лунина

Состав Леганеса:

Леганес – Жирона: прямая трансляция:

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Испания Василий Кравец Василий Кравец Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин Леганес - Жирона
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