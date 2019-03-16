Леганес – Жирона: Кравец в старте, Лунин вернулся в запас – прямая трансляция

В матче 28-го тура испанской Ла Лиги Леганес двух украинцев встречается с каталонскими гостями. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 28-го тура чемпионата Испании Леганес – Жирона начнется в 21:45 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

Левый защитник Василий Кравец снова получил место в стартовом составе Леганеса, а голкипер сборной Украины Андрей Лунин после классного матча против Атлетико вернулся на скамейку запасных.

"Реал должен позаботиться об этой будущей жемчужине". Испанские СМИ и болельщики "бланкос" восхищаются игрой Лунина

Состав Леганеса:

️ALINEACIÓN I ¡Estos son los valientes pepineros que defenderán en la noche de hoy el sueño de una ciudad! #LeganésGirona #VamosLega pic.twitter.com/qrDTSV4InM — C.D. Leganés (@CDLeganes) 16. März 2019

Леганес – Жирона: прямая трансляция: