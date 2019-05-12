Леганес – Еспаньйол: Лунін вперше за 2 місяці вийде у старті, Кравець не потрапив у заявку

Леганес опублікував стартовий склад на поєдинок передостаннього туру чемпіонату Іспанії проти Еспаньйола.

З перших хвилин у складі Леганеса на поле вийде український воротар Андрій Лунін, натомість захисник "огірків" Василь Кравець залишився поза заявкою на гру.

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Нагадаємо, востаннє український голкіпер грав за Леганес на початку березня поточного року, тоді команда Луніна та Кравця поступилась Атлетіко 0:1.

До слова, поєдинок 37-го туру чемпіонату Іспанії між Леганесом та Еспаньйолом відбудеться сьогодні, 12 травня, початок о 19:30.

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