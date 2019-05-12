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Леганес – Еспаньйол: Лунін вперше за 2 місяці вийде у старті, Кравець не потрапив у заявку

12 травня 18:55 457 Читать на русском
Леганес – Еспаньйол: Лунін вперше за 2 місяці вийде у старті, Кравець не потрапив у заявку
Андрій Лунін / AS

Леганес опублікував стартовий склад на поєдинок передостаннього туру чемпіонату Іспанії проти Еспаньйола.

45’ Унаї Бустінса
 
Борха Іглесіас 35’
Борха Іглесіас 71’
35’ Борха Іглесіас
45’ Унаї Бустінса
71’ Борха Іглесіас

З перших хвилин у складі Леганеса на поле вийде український воротар Андрій Лунін, натомість захисник "огірків" Василь Кравець залишився поза заявкою на гру.

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Нагадаємо, востаннє український голкіпер грав за Леганес на початку березня поточного року, тоді команда Луніна та Кравця поступилась Атлетіко 0:1.

До слова, поєдинок 37-го туру чемпіонату Іспанії між Леганесом та Еспаньйолом відбудеться сьогодні, 12 травня, початок о 19:30.

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Теги
Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Леганес Леганес Леганес - Еспаньйол
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