Леганес – Эспаньол: Лунин впервые за 2 месяца выйдет в старте, Кравец не попал в заявку

Леганес опубликовал стартовый состав на поединок предпоследнего тура чемпионата Испании против Эспаньола.

С первых минут в составе Леганеса на поле выйдет украинский вратарь Андрей Лунин, зато защитник "огурцов" Василий Кравец остался вне заявки на игру.

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Напомним, последний раз украинский голкипер играл за Леганес в начале марта текущего года, тогда команда Лунина и Кравца уступила Атлетико 0:1.

К слову, поединок 37-го тура чемпионата Испании между Леганесом и Эспаньолом состоится сегодня, 12 мая, начало в 19:30.

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