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Леганес – Эспаньол: Лунин впервые за 2 месяца выйдет в старте, Кравец не попал в заявку

12 мая 18:55 123 Читати українською
Леганес – Эспаньол: Лунин впервые за 2 месяца выйдет в старте, Кравец не попал в заявку
Андрей Лунин / AS

Леганес опубликовал стартовый состав на поединок предпоследнего тура чемпионата Испании против Эспаньола.

45’ Унаи Бустинса
 
Борха Иглесиас 35’
Борха Иглесиас 71’
35’ Борха Иглесиас
45’ Унаи Бустинса
71’ Борха Иглесиас

С первых минут в составе Леганеса на поле выйдет украинский вратарь Андрей Лунин, зато защитник "огурцов" Василий Кравец остался вне заявки на игру.

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Напомним, последний раз украинский голкипер играл за Леганес в начале марта текущего года, тогда команда Лунина и Кравца уступила Атлетико 0:1.

К слову, поединок 37-го тура чемпионата Испании между Леганесом и Эспаньолом состоится сегодня, 12 мая, начало в 19:30.

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Теги
Испания Украинцы за рубежом Андрей Лунин Андрей Лунин Леганес Леганес Леганес - Эспаньол
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