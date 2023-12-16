Італія, Серія А, 16-й тур

Лечче – Фрозіноне – 2:1

Голи: Пікколі, 11, Рамадані, 89 – Жорже, 33 (п.)

Наполі – Кальярі – початок матчу о 19:00

Маліновський отримав однозначний вердикт від наставника Дженоа після дуелі з Ювентусом

У першому матчі дня зустрічались сусіди по турнірній таблиці – Лечче і Фрозіноне. Доволі рівний перший тайм зрештою і завершився з рахунком 1:1. Господарі першими вийшли вперед, але вже за 5 хвилин могли зрівнювати – арбітр призначив пенальті за брудний підкат Жондре. Під тиском гравців він змушений був скористатись допомогою асистентів і скасував раніше ухвалене рішення. Однак, ненадовго.

В середині тайму рефері знову вказав на позначку – і знову це рішення далось йому непросто. Довелось особисто переглядати епізод з порушенням. Як наслідок, на перерви команди пішли за нічийного рахунку.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Банда ледь не вивів Лечче вперед, але м'яч влучив у стійку. Фактично цей момент став єдиним гострим у другому таймі і все йшло до фіналу, поки на останній хвилині Рамадані не наважився на постріл метрів з 30-ти. Тураті у падінні, здавалось, контролював ситуацію, але помилився і сфера прошмигнула у сітку. Перемога принесла Лечче 20 очок і підняла на 12-ту сходинку турнірної таблиці, Фрозіноне з 19-ма пунктами опустився на щабель нижче.

Дженоа сенсаційно вирвала нічию з Ювентусом – Маліновський у стилі Гаттузо не пускав туринців на вершину Серії А