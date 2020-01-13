Лечче без Шахова зазнав поразки від Парми

Завершальний матч 19-го туру Серії А завершився впевненою перемогою Парми над Лечче (2:0)

Парма в разі звитяги наблизилась би до зони Ліги Європи на відстань в один заліковий бал. Лечче, в свою чергу, міг відірватися від команд, що вилітають, аж на чотири очки, тому боротися було за що. Не дивлячись на таку важливість матчу, українець Євген Шахов не потрапив навіть у заявку.

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Перший тайм команди провели у конкурентній боротьбі й без забитих голів, але по перерві Парма суттєво підняла оберти. Лечче не витримав, пропустивши на 57-й хвилині після подачі з кутового, яку ударом головою замкнув Якопоні. Через 15 хвилин пармезанці подвоїли свою перевагу – Корнеліус, тільки-но з'явившись на полі, розстріляв ворота з близької дистанції після влучання Куцки в поперечину. Лападула тут же міг скоротити відставання у рахунку, однак його удар на 74-й також прийшовся у каркас.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував суху перемогу Парми – 2:0. "Хрестоносці" набрали 28 очок, піднявшись на сьому сходинку, а Лечче залишився на сімнадцятій, маючи 15 залікових балів у активі.

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