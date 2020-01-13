Лечче без Шахова потерпел поражение от Пармы

Заключительный матч 19-го тура Серии А завершился уверенной победой Пармы над Лечче (2:0)

Парма в случае победы приблизилась бы в зоне Лиги Европы на расстояние в один зачётный балл. Лечче, в свою очередь, мог оторваться от вылетающих команд на четыре очка, поэтому бороться было за что. Несмотря на такую ​​важность матча, украинец Евгений Шахов не попал даже в заявку.

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Первый тайм команды провели в конкурентной борьбе и без забитых голов, но после перерыва Парма существенно подняла обороты. Лечче не выдержал, пропустив на 57-й минуте после подачи с углового, которую ударом головой замкнул Якопони. Через 15 минут пармезанцы удвоили своё преимущество – Корнелиус, едва появившись на поле, расстрелял ворота с близкого расстояния после попадания Куцки в перекладину. Лападула тут же мог сократить отставание в счёте, однако его удар на 74-й также пришелся в каркас.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал сухую победу Пармы – 2:0. "Крестоносцы" набрали 28 очков, поднявшись на седьмую строчку, а Лечче остался на семнадцатой, имея 15 зачетных баллов в активе.

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