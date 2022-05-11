Сайт Sportico оприлюднив рейтинг сотні спортсменів, які заробили найбільше упродовж останніх 12 місяців.

Мессі отримав спонсорський контракт, від якого відмовився Роналду

На вершині списку виявився Леброн Джеймс. Зірка Лос-Анджелес Лейкерс за рік збагатився на 126,9 млн доларів – 36,9 млн зарплати та призових і 90 млн за неспортивну діяльність. Далі йдуть три поспіль футболісти – Ліонель Мессі (122 млн), Кріштіану Роналду (115 млн) та Неймар (103 млн).

(вертикаль – зарплата і призові, горизонталь – неспортивна діяльність)

Загалом до топ-100 потрапили 13 футболістів, а найбільше представників у баскетболу – 36.