Представник Серії В поділився 2 гучними новинами. Перша – Тьєррі Анрі став міноритарним акціонером, інформує офіційний сайт клубу.

"Це краще, ніж МЛС": Фабрегас приєднався до клубу Серії В

Легендарний француз возз'єднається зі своїм давнім партнером за виступами в Арсеналі – Сеском Фабрегасом. Щоправда, 35-річний іспанець ще продовжує ігрову кар'єру. Його новим одноклубником став Патрік Кутроне, додає сайт Комо. Екс-форвард Мілана підписав 3-річний контракт і в рідному місті спробує реанімувати кар'єру після серії жахливих оренд.

Гучні підписання поки не сприяють хорошим результатам Комо. Команда ганебно вилетіла з Кубка Італії (1:5 від Спеції), а Серію В розпочала зі скромних 2 очок у 3 турах.

Аталанта з Маліновським не без проблем здолала Верону, Наполі не переграв Фіорентину, але залишився лідером Серії А