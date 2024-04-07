Депортіво рівно 20 років тому створило один з найбільших камбеків у історії Ліги чемпіонів – жертвою став Мілан, за який тоді виступав Андрій Шевченко.

Саме 7-го квітня 2004 року Мілан зазнав однієї з найприкріших поразок у своїй історії. "Россонері" в першому матчі 1/4 фіналу переміг Депортіво 4:1 (один із голів забив Андрій Шевченко), але гра в Ла-Коруньї пішла не за сценарієм італійців.

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У матчі-відповіді Депортіво шокував Мілан. Голи Пандіані, Валерона, Луке та Франа залишились без відповіді, а ла-корунці здобули путівку до півфіналу Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що Депортіво в підсумку так і не дісталось до фіналу турніру, мінімально поступившись Порту за сумою двох матчів (1:0). Саме "дракони" і стали тріумфаторами Ліги чемпіонів 2003/04 – підопічні Жозе Моурінью у фіналі здолали Монако.

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