"Лайно було всюди": співробітник Манчестер Юнайтед пригадав, як протікання в каналізації зірвало початок матчу

Колишній співробітник Манчестер Юнайтед Альберт Морган розповівв, як роздягальню команди перед виїзним матчем з Сандерлендом у 2010 році затопило вмістом каналізації.

"Ми приїхали на стадіон, а в роздягальні чулося: "крап-крап". Нам сказали, що в стелі протікання, і підставили відро. Хлопці стали готуватися, ходити навколо цього відра, а тренер як завжди сидів у кутку і читав програму, тому що провів розмову ще в готелі. Ми вийшли на поле для розминки, а через кілька хвилин підійшов охоронець і сказав: "Альберте, тобі варто зайти в роздягальню, відро майже повне".

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Коли ми повернулися, відро вже замінили на урну для сміття. Але ми і моргнути не встигли, як один зі шматків на стелі відірвався, і звідти як хлинуло! Лайно було всюди. Бос вийшов незадовго до цього. Лайно було на костюмах, одязі, стінах – всюди. Не можна було нічого врятувати – все пропало: черевики, костюми. Ми забрали лише прикраси та годинники.

Було за десять хвилин третя. О третій починався матч, а всі ігрові футболки заляпані лайном. Довелося відкласти початок матчу на півгодини. Всі футболісти говорили: "Я не буду в цьому грати", – розповів Морган в подкасті, опублікованому на офіційному сайті МЮ.

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