"Дерьмо было везде": сотрудник Манчестер Юнайтед вспомнил, как протекание в канализации сорвало начало матча

Бывший сотрудник Манчестер Юнайтед Альберт Морган рассказал, как раздевалку команды перед выездным матчем с Сандерлендом в 2010 году затопило содержанием канализации.

"Мы приехали на стадион, а в раздевалке слышалось: "кап-кап". Нам сказали, что в потолке протекание, и подставили ведро. Ребята стали готовиться, ходить вокруг этого ведра, а тренер как всегда сидел в углу и читал программу, поэтому что провел разговор еще в отеле. Мы вышли на поле для разминки, а через несколько минут подошел охранник и сказал: "Альберт, тебе стоит зайти в раздевалку, ведро почти полное".

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Когда мы вернулись, ведро уже заменили на урну для мусора. Но мы и моргнуть не успели, как один из кусков на потолке оторвался, и оттуда как хлынуло! Дерьмо было повсюду. Босс вышел незадолго до этого. Дерьмо было на костюмах, одежде, стенах – везде. Нельзя было ничего спасти – все пропало: ботинки, костюмы. Мы забрали только украшения и часы.

Было без десять минут три. Ровно в три начинался матч, а все игровые футболки заляпаны дерьмом. Пришлось отложить начало матча на полчаса. Все футболисты говорили: "Я не буду в этом играть", – рассказал Морган в подкасте, опубликованном на официальном сайте МЮ.

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