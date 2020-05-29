"Є 600 мільйонів фунтів, але ти нікого не можеш купити": Ван Гал – про свої проблеми в Манчестер Юнайтед

Нідерландський тренер Луї ван Гал поскаржився на трансферну кризу, яка його спіткала в Манчестер Юнайтед.

"Коли я прийшов у 2014 році, Манчестер Юнайтед не володів якостями, щоб стати чемпіонами. У нього був застарілий склад – вибір з 10 гравців старших за 30 років, п'ятеро старші за 35. Тому я сказав їм, що збираюся омолодитися і хто мені потрібен. Я не отримав жодного з них.

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Доводиться переходити в інший сегмент гравців, як тренер ви повинні розсунути межі. Ви не очікуєте цього в найбагатшому клубі світу. Є оборот в 600 мільйонів фунтів стерлінгів, але ти нікого не можеш купити. Ви повинні забирати номер один у своєму списку бажань, натомість доводиться брати номер сім", – циту ван Гала Goal.

Нагадаємо, нідерландського фахівця звільнили з Манчестер Юнайтед у травні 2016-го, а на його місце призначили Жозе Моурінью.

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