"Стосовно поєдинку – враження доволі непогані. Підсумковий результат – інше питання. Їхали до Львова по три очки, налаштовувались на максимальний результат. Нібито все до нашої перемоги і йшло, але це футбол. Одна команда здебільшого домінувала, інша – захищалася.

Скандальний пенальті та скасований гол у відеоогляді матчу Львів – Інгулець – 1:1

Подивилися повтор – наш другий гол скасували несправедливо. На жаль, фортуна була не на нашому боці. Дуже багато результативних помилок арбітражу зазвичай не на нашу користь. Власне тому, ми недораховуємось очок там, де могли б здобувати більше.

Втім, для нас це набуття досвіду. Наша команда тільки призвичаюється до УПЛ. В подальшому, думаю, зробимо правильні висновки і не будемо припускатися схожих помилок", – цитує Лавриненка офіційний сайт ФК Львів.

Нагадаємо, поєдинок 12-го туру УПЛ між Львовом та Інгульцем закінчився бойовою нічиєю 1:1 – гостям не зарахували другий забитий гол, а господарі закінчували зустріч удев'ятьох.

Львів втримав нічию з Інгульцем у матчі з двома вилученнями "містян" та скасованим чистим голом петровців