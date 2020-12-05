Інгулець тур тому здобув першу перемогу в сезоні. Вона ж могла стати й останньою у цьому році, адже попереду у петровців матч з Шахтарем – втім, зробити статистику привабливішою міг виїзд до Львова. "Містяни" під керівництвом Віталія Шумського переграли Ворсклу й Десну, але тиждень тому без шансів згоріли Маріуполю у рідних стінах. Словом, шанси на звитягу в гостей були пристойними.

Арбітр скасував гол Інгульця і призначив пенальті – Бартуловіч врятував рефері від скандалу

У першому таймі особливо цікавих епізодів довгий час не виникало. Команди зосередились на контактній боротьбі, тож на полі вистачало матюків і жовтих карток, але не моментів. Втім, Інгулець переважав в активності, тримаючи м'яч 61% ігрового часу й періодично загострюючи гру – наприклад, на 22-й хвилині Міхоубі ледь не отримав червону картку за фол останньої надії проти Сітчінави, а Бартуловіч зі штрафного метрів з 20-ти пробив повз дальню стійку. Повз неї ж на 31-й хвилині стріляв Балан, замикаючи передачу від Кучеренка.

Зрештою, активність петровців принесла плоди на 41-й хвилині: Мкомола прийняв м'яч у центрі штрафного та вистрілив по воротах, влучивши у руку Кравчуку – від неї сфера залетіла у сітку, але арбітр Ярослав Козик поспішив свиснути пенальті. Від скандалу його врятував Бартуловіч, який реалізував "11-метровий", однак вже у компенсований час Львів несподівано зрівняв – це Сабіно біля воріт Шуста спокійно прийняв подачу Чір'яка, вистріливши у дальній кут. 1:1!

В другому таймі небезпечних моментів виникало ще менше. Інгулець продовжував володіти ініціативою, але Львів ледь не вирвався уперед з кутового на 64-й хвилині – Чір'як примудрився закрутити подачу під поперечину, однак Шуст врятував гостей. Петровці відповіли аж на 74-й хвилині голом Коваленка після скидки Сітчінави на дальню стійку, але взяття воріт скасували через офсайд. Повтор показав абсурдність цього рішення.

В ендшпілі зустрічі Львів примудрився залишитись вдев'ятьох – це Грисьо та Шина отримали по другій жовтій картці на 79-й та 88-й хвилинах. Між цими епізодами "містяни" могли виграти матч у контратаці, однак в її завершенні Нич з меж карного майданчика пробив прямо у Шуста, а добивання Шини пройшло повз ворота. Інгулець міг покарати подачею на голову Кучеренку з ударом вище воріт, а вже у компенсований час господарів врятував Костик – він парирував замикання Павлова головою впритул, а потім ногою встиг вибити м'яч з-під Синьогуба, не давши йому зіграти на добиванні. Вже на останній секунді міг забивати Коваленко, але його постріл метрів з 14-ти пройшов у сатиметрах від правої стійки.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Львів набрав вісім очок і залишився на передостанній позиції в турнірній таблиці. Інгулець розписав восьму нічию у сезоні й набрав 11 залікових балів, тримаючись на десятій сходинці.

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