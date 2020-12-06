"Что касается поединка – впечатления довольно неплохие. Итоговый результат – другой вопрос. Ехали во Львов за тремя очками, настраивались на максимальный результат. Вроде все к нашей победы и шло, но это футбол. Одна команда в основном доминировала, другая – защищалась.

Скандальный пенальти и отмененный гол в видеообзоре матча Львов – Ингулец – 1:1

Посмотрели повтор – наш второй гол отменили несправедливо. К сожалению, фортуна была не на нашей стороне. Очень много результативных ошибок арбитража обычно не в нашу пользу. Именно поэтому, мы недосчитываемся очков там, где могли бы получать больше.

Впрочем, для нас это опыт. Наша команда только привыкает к УПЛ. В дальнейшем, думаю, сделаем правильные выводы и не будем допускать подобные ошибки", – цитирует Лавриненко официальный сайт ФК Львов.

Напомним, поединок 12-го тура УПЛ между Львовом и Ингулцом закончился боевой ничьей 1:1 – гостям не засчитали второй забитый гол, а хозяева заканчивали встречу вдевятером.

Львов удержал ничью с Ингульцом в матче с двумя удалениями "горожан" и отменённым чистым голом петровцев