Олімпік в рамках завершального поєдинку 24-го туру УПЛ зазнав нищівної поразки від Інгульця. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Цей поєдинок мав величезне значення для обох команд у контексті збереження місця в УПЛ. Інгулець несподівано розгромив свого суперника і тепер може виходити на два завершальні тури значно спокійнішим. Становище донеччан дещо гірше, але поки не критичне.

Інгулець розгромив Олімпік – петровці перервали 4-матчеву безвиграшну серію й практично врятувалися від вильоту з УПЛ

Таким чином, Інгулець набрав 23 очки, піднявшись аж на одинадцяту позицію у турнірній таблиці. Тепер від дна команду відділяють п'ять залікових балів – на 99,9% петровці залишаються в еліті. Олімпік же, маючи в активі 21 пункт, опустився на тринадцяту сходинку. Минай – всього у трьох очках позаду.