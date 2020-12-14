"Все наше керівництво весь тиждень було тут. Вони приїжджали, накривали поле і робили все, щоб гра відбулася. Але пройшов крижаний дощ, і все це замерзло, було дуже складно. Якби навіть був увімкнений підігрів поля, він би нічого не дав. Були складні погодні умови.

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Я особисто бачив, що поле було накрите. У певний момент агрономи сказали, що потрібно плівку зняти, щоб провести технічні процедури: нанести розмітку і так далі. Я не готовий відповісти на питання, хто приймав рішення вмикати чи не вмикати підігрів. Але таких морозів на цьому тижні у нас не було, і чи була доцільність вмикати підігрів, я не знаю.

Згоден, що грати було б важко, але треба враховувати те, що на календарі 13 грудня і ідеальних полів бути не може. Знаючи, що ми починаємо чемпіонат 12 лютого, кращими поля в Україні не стануть, вони будуть тільки гіршими. Для кожного з футболістів у нас була мрія зіграти з такою командою. Ми б хотіли, щоб цю гру перенесли, і її доля вирішувалася не в кабінеті, а на футбольному полі. Але нехай приймають рішення дисциплінарні органи. Ми приймемо будь-яке їхнє рішення", – заявив Лавриненко у коментарі Великому футболу.

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