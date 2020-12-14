Лавриненко готовий до будь-якого рішення щодо скасованого матчу з Шахтарем – тренер Інгульця хоче все вирішити на полі
Наставник Інгульця Сергій Лавриненко не поспішає робити висновків за мотивами скасованого матчу 13 туру УПЛ проти Шахтаря.
"Все наше керівництво весь тиждень було тут. Вони приїжджали, накривали поле і робили все, щоб гра відбулася. Але пройшов крижаний дощ, і все це замерзло, було дуже складно. Якби навіть був увімкнений підігрів поля, він би нічого не дав. Були складні погодні умови.
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Я особисто бачив, що поле було накрите. У певний момент агрономи сказали, що потрібно плівку зняти, щоб провести технічні процедури: нанести розмітку і так далі. Я не готовий відповісти на питання, хто приймав рішення вмикати чи не вмикати підігрів. Але таких морозів на цьому тижні у нас не було, і чи була доцільність вмикати підігрів, я не знаю.
Згоден, що грати було б важко, але треба враховувати те, що на календарі 13 грудня і ідеальних полів бути не може. Знаючи, що ми починаємо чемпіонат 12 лютого, кращими поля в Україні не стануть, вони будуть тільки гіршими. Для кожного з футболістів у нас була мрія зіграти з такою командою. Ми б хотіли, щоб цю гру перенесли, і її доля вирішувалася не в кабінеті, а на футбольному полі. Але нехай приймають рішення дисциплінарні органи. Ми приймемо будь-яке їхнє рішення", – заявив Лавриненко у коментарі Великому футболу.
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