"Вчора близько 15:30 я відразу поїхав на стадіон. Побачив, що поле замерзло, лід. Тоді тільки дізнався, що вони не включили підігрів. Ввечері, як завжди, розмовляв з нашим президентом: навіть він хотів особисто оплатити, щоб включили підігрів, але вже було пізно. На жаль, сталася така негарна, непрофесійна ситуація. Шахтар зробив все як годиться: ми приїхали і жили в готелі, коли нам сказали, що гри не буде.

"Авторитет Шахтаря тиснув на делегата матчу", – в Інгульці пояснили подальшу долю скасованого поєдинку

Інгулець говорить, що зробив все можливе, – це неправда. Вони не включили підігрів. Ми – футболісти, не боїмося ні Інтера, ні Реала, ні Борусії М. І, при всій повазі до Інгульця, їх теж не боїмося.

Ми будемо поважати будь-яке рішення. Ми – професіонали, свою справу зробили", – цитує Срну офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, поєдинок Інгулець – Шахтар скасували через неналежний стан газону.

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