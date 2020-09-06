Дівчина Лаутаро Мартінеса опублікувала сторіз в Інстаграмі, на якому її хлопець намагається подоїти корову.

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Спочатку все йшло добре, проте в один момент тварина різко повернула голову. Дзвіночок на шиї корови задзвенів, а форвард Інтера з криком відскочив від неї, сильно розсмішивши свою кохану.

Нагадаємо, Серія А розпочнеться 19 вересня, а команда Лаутаро зіграє перший матч чемпіонату аж 26 числа проти Фіорентини.

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