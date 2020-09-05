Гомес сповна насолоджується відпусткою – гравець Аталанти зняв несподіване відео у Tik Tok разом зі своєю дружиною, яке потрохи підриває мережу.

Гомес встановив рекорд століття в Серії А

На відео Алехандру з хорошим настроєм підходить до холодильника, бере пляшку холодного пива та щасливий хоче повернутись у кімнату. Проте побачивши свою кохану, лідер Аталанти швидко відмовляється від цієї ідеї та повертає пиво на "законне" місце.

Нагадаємо, Серія А розпочнеться 19 вересня, а команда Маліновського та Гомеса зіграє перший матч чемпіонату аж 26 числа проти Торіно на виїзді.

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