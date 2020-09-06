Лаутаро сконфузился на глазах возлюбленной – форвард Интера пытался подоить корову, но все пошло не по плану
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Нападающий Интера Лаутаро Мартинес решил освоить интересное занятие.
Девушка Лаутаро Мартинеса опубликовала сторис в инстаграме, на котором ее парень пытается подоить корову.
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Сначала все шло хорошо, но в один момент животное резко повернула голову. Колокольчик на шее коровы зазвенел, а форвард Интера с криком отскочил от нее, сильно рассмешив свою возлюбленную.
Напомним, Серия А начнется 19 сентября, а команда Лаутаро сыграет первый матч чемпионата аж 26 числа против Фиорентины.
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