Девушка Лаутаро Мартинеса опубликовала сторис в инстаграме, на котором ее парень пытается подоить корову.

Жена Гомеса поймала лидера Аталанты "на горячем" – вирусное видео

Сначала все шло хорошо, но в один момент животное резко повернула голову. Колокольчик на шее коровы зазвенел, а форвард Интера с криком отскочил от нее, сильно рассмешив свою возлюбленную.

Напомним, Серия А начнется 19 сентября, а команда Лаутаро сыграет первый матч чемпионата аж 26 числа против Фиорентины.

"Маліновський – спадкоємець Гомеса, йому немає рівних у 2020". Італійські ЗМІ пророкують Руслану знакову роль в Аталанті