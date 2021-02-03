Романо Флоріані спробує підкорити світ своїм футбольним талантом, на відміну від методів свого прадіда.

Італійський захисник Романо Флоріані виступатиме за молодіжку Лаціо, повідомляє Corriere dello Sport.

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18-річний Флоріані – син Алессандри Муссоліні, яка є внучкою лідера національної фашистської партії Італії Беніто Муссоліні. За чутками, диктатор свого часу також вболівав за "орлів".

Романо виступав за Лаціо U-18, через настання повноліття та хороший рівень гри, юнака запросили у команду Прімавери.

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