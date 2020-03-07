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Лаціо запропонує Індзагі новий контракт – босам римлян доведеться розщедритися

12:55 408 Читать на русском
Лаціо запропонує Індзагі новий контракт – босам римлян доведеться розщедритися
Сімоне Індзагі / LaPresse

Керівництво римського Лаціо прагне продовжити співпрацю з головним тренером команди Сімоне Індзагі та незабаром запропонує йому оновлену угоду.

"Орли" планують розпочати перемовини зі своїм алленаторе, повідомляє Corriere dello Sport.

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Боси римлян задоволені прогресом команди та прагнуть втримати Індзагі-молодшого на посаді. Для цього Лаціо доведеться запропонувати тренеру кращі умови. Нині він заробляє 1,5 млн євро на рік, ще 500 тисяч у євровалюті він може отримати після завоювання чемпіонського титулу. Натомість керманич туринського Ювентуса Мауріціо Саррі заробляє 7,5 млн євро за сезон, а головний тренер міланського Інтера Антоніо Конте – 11 млн.

Сімоне Індзагі працює із Лаціо з квітня 2016 року. Наразі "орли" сенсаційно лідирують у Серії А, випереджаючи Юве на 2 очки, а Інтер – на 8 пунктів. Щоправда, туринці мають матч у запасі, а "нерадзуррі" – два.

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Італія Лаціо Лаціо Сімоне Індзагі Сімоне Індзагі
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