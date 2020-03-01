Брати Індзагі встановили унікальне досягнення для чемпіонатів Італії

Головний тренер Лаціо Сімоне Індзагі не відстає від свого старшого брата Філіппо, який разом з Беневенто домінує в Серії В.

Колишні нападники збірної Італії стали першими братами, які очолюють клуби-лідери Серії А та Серії В, інформує Football Italia.

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Беневенто вже давно на вершині другого дивізіону, маючи перевагу у 17 очок над Фрозіноне. Конкуренція у еліті значно вища, тому Лаціо лише вчора (29 лютого) зміг вийти на першу сходинку Серії А завдяки перемозі над Болоньєю (2:0). Унікальному досягненню братів Індзагі посприяли і перенесені матчі Інтера та Ювентуса, які є суперниками команди Сімоне.

Нагадаємо, молодший брат став головним тренером Лаціо у 2016 році, а Філіппо розпочав роботу з Беневенто лише дев'ять місяців тому.

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