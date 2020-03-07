Лацио предложит Индзаги новый контракт – боссам римлян придется раскошелиться

Руководство римского Лацио желает продолжить сотрудничество с главным тренером команды Симоне Индзаги и вскоре предложит ему обновленное соглашение.

"Орлы" планируют начать переговоры со своим алленаторе, сообщает Corriere dello Sport.

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Боссы римлян довольны прогрессом команды и стремятся удержать Индзаги-младшего на посту. Для этого Лацио придется предложить тренеру лучшие условия. Сейчас он зарабатывает 1,5 млн евро в год, еще 500 тысяч в евровалюте он может получить после завоевания чемпионского титула. В свою очередь наставник туринского Ювентуса Маурицио Сарри зарабатывает 7,5 млн евро за сезон, а главный тренер миланского Интера Антонио Конте – 11 млн.

Симоне Индзаги работает с Лацио с апреля 2016 года. В данный момент "орлы" сенсационно лидируют в Серии А, опережая Юве на 2 очка, а Интер – на 8 пунктов. Правда, туринцы имеют матч в запасе, а "нерадзурри" – два.

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