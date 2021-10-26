Лаціо закрив команду на базі за поразку від Верони – президент клубу особисто контролював покарання
У таборі "орлів" виникла напружена ситуація після фіаско у матчі з Вероною (1:4).
Футболісти Лаціо, повернувшись на базу після Верони, дізнались про заборону покидати тренувальний табір, повідомляє Lazionews.
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Такий крок, на думку босів римського клубу, повинен спонукати гравців переглянути ставлення до свої обов'язків. Президент Лаціо Клаудіо Лотіто особисто прибув на тренування, а також пообідав з командою. Гравці скаржились президенту на таке покарання, на що Лоліто закликав їх покращити гру.
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