У таборі "орлів" виникла напружена ситуація після фіаско у матчі з Вероною (1:4).

Футболісти Лаціо, повернувшись на базу після Верони, дізнались про заборону покидати тренувальний табір, повідомляє Lazionews.

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Такий крок, на думку босів римського клубу, повинен спонукати гравців переглянути ставлення до свої обов'язків. Президент Лаціо Клаудіо Лотіто особисто прибув на тренування, а також пообідав з командою. Гравці скаржились президенту на таке покарання, на що Лоліто закликав їх покращити гру.

Розгроми від Болоньї та Верони опустили Лаціо на 8-му сходинку Серії А.

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