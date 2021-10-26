В лагере "орлов" возникла напряженная ситуация после фиаско в матче с Вероной (1:4).

Футболисты Лацио, вернувшись на базу после Вероны, узнали о запрете покидать тренировочный лагерь, сообщает Lazionews.

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Такой шаг, по мнению боссов римского клуба, должен заставить игроков пересмотреть отношение к своим обязанностям. Президент Лацио Клаудио Лотито лично прибыл на тренировку и пообедал с командой. Игроки жаловались президенту на такое наказание, на что Лолито призвал их улучшить игру.

Разгромы от Болоньи и Вероны опустили Лацио на 8-е место Серии А.

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